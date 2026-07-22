15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Арина Аверина ответила, чувствовала ли себя в тени титулованной сестры-близнеца

Арина Аверина ответила, чувствовала ли себя в тени титулованной сестры-близнеца
Комментарии

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина ответила, испытывала ли ощущение, что находится в тени своей сестры-близнеца Дины — серебряного призёра Олимпиады в Токио.

— У тебя было ощущение, что ты находишься в тени Дины?
— Было. Сначала меня задевало, что говорили о том, что Дина нас тащит, а я всегда вторая и благодаря Дине нахожусь в сборной. Затем посмотрела на ситуацию с другой стороны. Хотела доказать, что тоже могу побеждать Дину, быть первой. Но каждый выступает сам по себе: если бы я была за счёт Дины в сборной, меня бы никто не взял. Я сама выхожу на ковёр, показываю результаты. Мне хотелось написать [людям], что вы не понимаете, мы выступаем не вместе, что я сама себе завоевала это место.

Да, понятно, когда побеждала Дина, я была в тени. Но когда я занимала на чемпионатах Европы первые места, говорили про меня, и Дина была в тени. Кто выигрывает, про того и пишут, – сказала Аверина в выпуске «БеС Комментариев» на YouTube канале фигуристки Евгении Медведевой.

Материалы по теме
Из-за России и Украины в гимнастике поменяли правила. Скандалов больше не будет?
Из-за России и Украины в гимнастике поменяли правила. Скандалов больше не будет?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android