Сёстры Аверины рассказали, как переживали между собой разный уровень своей популярности

Серебряный призёр Олимпиады в Токио российская гимнастка Дина Аверина рассказала, как обсуждала со своей сестрой-близнецом Ариной разный уровень их популярности среди болельщиков и СМИ.

— Дина, ты когда-нибудь ощущала состояние Арины, что она, возможно, чувствовала себя местами немного недооценённой. Насколько мы можете с друг другом это обсуждать?

Арина: Я прямо Дине говорила: «Ты везде, про тебя везде говорят, а меня будто бы не замечают, в тени нахожусь». А Дина отвечала: «Да нет, Ариш, ты тоже хорошая гимнастка» (смеётся).

Дина: Я говорила, чтобы ты не обращала внимания. Ты сама учила, что на плохие комментарии не обращаешь внимания. Ты выигрываешь меня на одних соревнованиях, я на других. Мы меняемся. Ариша всегда лучше на Европе выступала, я на мире. Люди об этом думали, настолько часто стали писать об этом, что я сам об этом начала думать. Недавно я взяла все свои слова назад перед Аришей и извинилась, — сказали спортсменки в выпуске «БеС Комментариев» на YouTube канале фигуристки Евгении Медведевой.