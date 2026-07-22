15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сёстры Аверины рассказали, как переживали между собой разный уровень своей популярности

Сёстры Аверины рассказали, как переживали между собой разный уровень своей популярности
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады в Токио российская гимнастка Дина Аверина рассказала, как обсуждала со своей сестрой-близнецом Ариной разный уровень их популярности среди болельщиков и СМИ.

— Дина, ты когда-нибудь ощущала состояние Арины, что она, возможно, чувствовала себя местами немного недооценённой. Насколько мы можете с друг другом это обсуждать?
Арина: Я прямо Дине говорила: «Ты везде, про тебя везде говорят, а меня будто бы не замечают, в тени нахожусь». А Дина отвечала: «Да нет, Ариш, ты тоже хорошая гимнастка» (смеётся).

Дина: Я говорила, чтобы ты не обращала внимания. Ты сама учила, что на плохие комментарии не обращаешь внимания. Ты выигрываешь меня на одних соревнованиях, я на других. Мы меняемся. Ариша всегда лучше на Европе выступала, я на мире. Люди об этом думали, настолько часто стали писать об этом, что я сам об этом начала думать. Недавно я взяла все свои слова назад перед Аришей и извинилась, — сказали спортсменки в выпуске «БеС Комментариев» на YouTube канале фигуристки Евгении Медведевой.

Материалы по теме
Арина Аверина ответила, чувствовала ли себя в тени титулованной сестры-близнеца
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android