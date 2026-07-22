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Арина и Дина Аверины ответили, могут ли они назвать друг друга лучшими друзьями

Арина и Дина Аверины ответили, могут ли они назвать друг друга лучшими друзьями
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Титулованные российские гимнастки-близнецы Дина и Арина Аверины рассказали, насколько часто они общаются, а также ответили, могут ли назвать друг друга лучшими друзьями.

— Насколько для вас важно постоянно общаться? Были ли периоды, когда вы не общались больше недели?
Арина: Недели-две, такого не было (улыбается).
Дина: На проекте, когда не могла отвечать, два дня. Мы всё равно каждый день переписываемся, общаемся, даже если в разных местах.

— Можете сказать, что вы лучшие друзья?
Дина: У меня всегда лучшей подругой была Ариша, я так могу сказать.
Арина: Да, – сказали гимнастки в выпуске «БеС Комментариев» на YouTube канале фигуристки Евгении Медведевой.

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