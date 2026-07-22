«Сразу поняла, что проиграла». Дина Аверина — о мыслях после чистого выступления на ОИ

Серебряный призёр Олимпиады-2020 российская гимнастка Дина Аверина рассказала, понимала ли она после своего успешного выступления на Играх, что может выиграть золотую медаль.

— Когда ты выступила чисто, ты поняла, что ты – олимпийская чемпионка?

– Нет, я сразу поняла, что проиграла. У меня впервые были такие эмоции. На мире, если выступаю даже не последней, понимаю, что вот закончила четвёртый вид, радостная плачу, понимаю, что выиграла. А здесь такого не было. Я сижу на ковре: «Что со мной не то? Нет таких эмоций». Хотя сделала чисто, – сказала Аверина в выпуске «БеС Комментариев» на YouTube канале фигуристки Евгении Медведевой.