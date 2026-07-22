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Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы по плаванию на открытой воде

Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы по плаванию на открытой воде
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Пресс-служба Федерации водных видов спорта России опубликовала список спортсменов, которые примут участие в соревнованиях по плаванию на открытой воде в рамках чемпионата Европы – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фамилиями спортсменов, которые выступят в Париже.

Мужчины: Александр Степанов, Денис Авдеев, Владимир Иванов, Владимир Муратов.
Женщины: Полина Козякина, Екатерина Сорокина, Яна Курцева, Анастасия Саратова, Александра Хайлова.

Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдёт в столице Франции с 31 июля по 16 августа. В минувшем апреле World Aquatics полностью восстановила российских и белорусских спортсменов и разрешила их допуск к международным стартам с флагом и гимном. Спортсмены смогут участвовать в соревнованиях при условии прохождения минимум четырёх антидопинговых тестов.

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