«Ариша первая догадалась». Дина Аверина — о том, как узнала о беременности

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 российская гимнастка Дина Аверина поделилась, как узнала о том, что беременна. В 2025 году спортсменка вышла замуж за олимпийского чемпиона в командном турнире по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва.

Дина: Ариша (сестра-близнец Дины и пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике. — Прим. «Чемпионата») первая догадалась, что я беременна. В один день у меня был жор, я всё ела.

Арина: Дина ещё сама не знала. Помню, за ужином я такая: «Дина, ты беременна». Она говорит: «Нет, ты что».

Дина: Потом Дима стал догадываться, в итоге, когда сделала тест, рассказала ему. Потом семье, все обрадовались, — сказали гимнастики в выпуске «БеС Комментариев» на YouTube канале фигуристки Евгении Медведевой.