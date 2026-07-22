Дина Аверина рассказала, почему планирует рожать в Нижнем Новгороде

Серебряный призёр Олимпиады-2020 российская гимнастка Дина Аверина поделилась, почему планирует роды в Нижнем Новгороде. В 2025 году спортсменка вышла замуж за олимпийского чемпиона в командном турнире по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва.

«Решили в Нижнем, потому что мы часто приезжаем в родительский дом, собираемся все вместе и проводим лето. И я предложила Диме: «Давай там будем». Свежий воздух, удобно очень: вышел и гуляешь. Плюс когда я рожу, мне будут помогать мама, папа, Ариша с Полиной (старшая из сестёр Авериных, тренер по художественной гимнастике. – Прим. «Чемпионата»). Дима, естественно. И я подумала, что в Нижнем будет намного проще, чем в Москве. И очень хороший врач, папа посоветовал врача, который 30 лет уже занимается своим делом, преподаёт в институте, и он нам посоветовал вестись у врачей, я вот каждый месяц летала в Нижний, чтобы делать УЗИ. Вот так и решили и обследоваться в Нижнем, и рожать в Нижнем», — сказала Аверина в выпуске «БеС Комментариев» на YouTube канале фигуристки Евгении Медведевой.