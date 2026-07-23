Сёстры Аверины — об участии в «Ледниковом периоде»: нас уговаривать не пришлось

Титулованные российские гимнастки-близнецы Арина и Дина Аверины рассказали, как решились на участие в шоу «Ледниковый период».

Арина: Нас уговаривать не пришлось. Нас пригласили ещё в 2021 году после Олимпиады, но у нас тогда ещё был ЧМ, на который мы не собирались ехать. Мы такие: «Не-е-е, мы в «Ледниковый», хотелось поскорее встать на коньки. Но в итоге мы выбрали чемпионат мира, и выступить на нём, наверное, правильное решение. И отложили «Ледниковый» до 2024 года.

Когда Авербух сказал, что вновь будет «Ледниковый период», я сразу ответила согласием, не пришлось уговаривать. Падать я не боюсь, льда не боюсь, но было сложно. Согнуть колени, сесть под ножки, не тянуть стопы. Но я кайфовала.

Дина: Каждый раз, когда встречали Илью на мероприятиях, говорили: «Мы готовы. Если что, мы ждём, когда будет «Ледниковый», и я надеюсь, что вы нас позовёте». Мы в 2021 году ещё договорились, что если будут [снимать] и мы уже завершим карьеру, то мы готовы на все 100%, – сказали гимнастки в выпуске «БеС Комментариев» на YouTube канале фигуристки Евгении Медведевой.