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«Всё прекрасно, слава богу, нет отёков». Дина Аверина — о первой беременности

«Всё прекрасно, слава богу, нет отёков». Дина Аверина — о первой беременности
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020 российская гимнастка Дина Аверина поделилась, как протекает её беременность. В 2025 году спортсменка вышла замуж за олимпийского чемпиона в командном турнире по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва.

«Мы с Димой подходили осознанно и, как бы странно ни звучало, подстраивались под график. Потому что и он понимал, что мне надо будет часто летать, про какие-то проекты знаем заранее. И я понимала, что придётся какие-то мероприятия отменять и переносить. Мы ответственно подошли к вопросу.

Первый месяц вроде нормально прошёл, потом начался мой любимый – токсикоз. А так всё прекрасно, слава богу, нет отёков. Одышка, понятно, скоро последний месяц, остаётся ничего», – сказала Аверина в выпуске «БеС Комментариев» на YouTube канале фигуристки Евгении Медведевой.

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