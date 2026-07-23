«Всё прекрасно, слава богу, нет отёков». Дина Аверина — о первой беременности

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2020 российская гимнастка Дина Аверина поделилась, как протекает её беременность. В 2025 году спортсменка вышла замуж за олимпийского чемпиона в командном турнире по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва.

«Мы с Димой подходили осознанно и, как бы странно ни звучало, подстраивались под график. Потому что и он понимал, что мне надо будет часто летать, про какие-то проекты знаем заранее. И я понимала, что придётся какие-то мероприятия отменять и переносить. Мы ответственно подошли к вопросу.

Первый месяц вроде нормально прошёл, потом начался мой любимый – токсикоз. А так всё прекрасно, слава богу, нет отёков. Одышка, понятно, скоро последний месяц, остаётся ничего», – сказала Аверина в выпуске «БеС Комментариев» на YouTube канале фигуристки Евгении Медведевой.