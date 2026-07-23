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Арина Аверина — о строгом подходе тренеров: понимала, что со мной нужно так себя вести

Арина Аверина — о строгом подходе тренеров: понимала, что со мной нужно так себя вести
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Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина поделилась, что со стороны тренеров к ней был более строгий подход, чем к её сестре-близнецу Дине, однако это служило для спортсменки мотивацией.

«На меня больше повышали голос, построже относились на тренировках, но мне такой подход подходил. Если бы мне всё время говорили: «Ой, какая ты молодец!», я бы вообще ничего не делала. Села бы и сидела…

Меня никогда не били, я против того, когда детей бьют, поднимают руку. Если бы меня ударили, наверное, я бы просто взяла вещи и ушла из спорта. А то, что ко мне относились строже, повышали голос, я не придавала этому значения. Понимала, что со мной нужно так себя вести», – сказала Аверина в выпуске «БеС Комментариев» на YouTube канале фигуристки Евгении Медведевой.

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