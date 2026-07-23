Сёстры Аверины раскрыли подробности конфликта с Яной и Марго Кошкиными

Титулованные российские гимнастки-близнецы Арина и Дина Аверины рассказали подробности конфликта с Яной и Марго Кошкиными, который произошёл в третьем сезоне реалити-шоу «Сокровища императора».

Арина: Марго не понравилось, что ведущий называет нас Олимпийскими чемпионками. Началось всё с этого и потом по накатанной. Не мы просили ведущих так называть, после Олимпиады народ нас так называл, это была поддержка, народная любовь…

— Что вы чувствовали после слов Марго?

Дина: Мне Гриша за столом сразу сказал: «Дин, только спокойно». А я была настолько спокойная, правда. Мы снимали с утра до ночи, я хотела спать, кушать. Спокойно ей отвечала. Понимаю, это больная для нас тема, Олимпийские игры, но я подумала, что зачем эту тему поднимать и как-то выводить на конфликт… Не то, что я себя сдерживала, а решила, что буду спокойно реагировать, чем раздувать тему.

— Мне показалось, Арина немного по-другому отреагировала.

Арина: У нас было разное мнение на эту ситуацию. Я хотела начать, не то, чтобы начать конфликт, но ответить по-человечески. Но родители нас учили с детства, что порой лучше промолчать, чтобы не раздувать конфликт и не делать его ещё больше. Это правильно. Когда ты молчишь в моменты, когда очень хочется сказать, это всё утихает. Дина меня сдерживала, спасибо ей за это. Потому что бы я наговорила бы много всего.

— Яна Кошкина после прилёта записала видеообращение. Можно сказать, что было записано от чистого сердца и назвать извинением. Сейчас между вами мир?

Арина: Мы с ней не были знакомы и, грубо говоря, не познакомились. Никак не общаемся, никак не контактируем. Нам начали пересылать это видео фанаты. Не считаю это извинением, просто решила высказать своё мнение. Там не было извинений, не знаю, может, ещё один повод задеть нас. Мы не отреагировали, потому что лучше промолчать.

— В такой ситуации важно извиниться?

Арина: Если человек не хочет извиняться и заставлять его нет смысла.

Дина: Для меня не главное, чтобы кто-то передо мной извинился. Я такой человек, если понимаю, что в чём-то виновата, иду первой мириться и извиняться, потому что не могу ругаться и ссориться. На проекте, да, попыталась извиниться, они сказали, что потом поговорим и в этот день вылетели. Больше никак не пересекались. Главное, что я извинилась. Я спокойна. Сказала: «Извините, если чем-то вас обидела». Я такой человек, — сказали гимнастки в выпуске «БеС Комментариев» на YouTube канале фигуристки Евгении Медведевой.