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Арина Аверина рассказала, что сложнее всего физически делать на льду

Арина Аверина рассказала, что сложнее всего физически делать на льду
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Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина отметила сложности пребывания на льду.

— Что физически сложнее всего было делать на льду?
Арина: Для меня тормозить. Я без тормозов летела, было сложно затормозить. Не было бортиков, думала, сейчас к зрителям улечу или, не дай бог, к судьям…

Я пару раз упала с высоких поддержек. Два дня было страшно опять наверх куда-то подниматься. Я просто доверяла Вове, потому что он профессионал, и понимала, что в надёжных руках, — сказала Аверина в выпуске «БеС Комментариев» на YouTube канале фигуристки Евгении Медведевой.

Ранее титулованные российские гимнастки-близнецы Арина и Дина Аверины рассказали, как решились на участие в шоу «Ледниковый период».

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