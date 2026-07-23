Арина Аверина рассказала, что сложнее всего физически делать на льду

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина отметила сложности пребывания на льду.

— Что физически сложнее всего было делать на льду?

Арина: Для меня тормозить. Я без тормозов летела, было сложно затормозить. Не было бортиков, думала, сейчас к зрителям улечу или, не дай бог, к судьям…

Я пару раз упала с высоких поддержек. Два дня было страшно опять наверх куда-то подниматься. Я просто доверяла Вове, потому что он профессионал, и понимала, что в надёжных руках, — сказала Аверина в выпуске «БеС Комментариев» на YouTube канале фигуристки Евгении Медведевой.

Ранее титулованные российские гимнастки-близнецы Арина и Дина Аверины рассказали, как решились на участие в шоу «Ледниковый период».