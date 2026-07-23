«Я уже старая была». Арина Аверина — о возрасте, когда поняла, что у неё есть талант

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина рассказала, когда к ней пришло понимание того, что она является хорошей гимнасткой.

— Когда ты сама поняла, что ты хорошая гимнастка и то, что тебе не нужно сопоставлять себя с сестрой?

Арина: Мне кажется, на тренировках, когда мне Шаталина и Винер говорили, что я крутая и талантливая гимнастика и у меня есть данные, но что порой не могу справиться со своим характером. Они и Дине говорили, что я чуть талантливее. На тренировках иногда делала шикарные прогоны, что тренеры говорили: «Вау, а теперь постарайся это перенести на ковёр». Тогда начала понимать, что у меня есть талант, что я не плохая гимнастка и у меня может получаться. Наверное, мне было тогда 19-20. По гимнастическим меркам я уже старая была (улыбается), — сказала Аверина в выпуске «БеС Комментариев» на YouTube канале фигуристки Евгении Медведевой.

Ранее Арина Аверина ответила, чувствовала ли себя в тени титулованной сестры-близнеца.