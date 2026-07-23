15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ватерполистка Хамраева признана лучшим игроком матча 1/4 финала Кубка мира — 2026

Ватерполистка Хамраева признана лучшим игроком матча 1/4 финала Кубка мира — 2026
Комментарии

Вратарь сборной России по водному поло Диана Хамраева была признана лучшим игроком матча 1/4 финала Кубка мира — 2026 между сборными России и Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 11:6 в пользу россиянок.

«Я просто делала свою работу. Мы все выложились на максимум. Очень долго готовились и сделали всё правильно, но это только первый шаг на турнире», — приводит слова Хамраевой «Матч ТВ».

За выход в финал сборная России поборется с ватерполистками из Испании. Полуфинальная встреча запланирована на 24 июля.

Финальный этап розыгрыша Кубка мира — 2026 проходит с 22 по 26 июля в австралийском Сиднее.

Сборная России принимает участие в турнире с национальной символикой. Международная федерация плавания (World Aquatics) официально допустила российских спортсменов до международных соревнований с использованием национальной символики (флага и гимна) 13 апреля 2026 года. До этого спортсменки выступали в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Россиянки с флагом обыграли чемпионок Европы. Мощнейший старт наших в финале Кубка мира!
Россиянки с флагом обыграли чемпионок Европы. Мощнейший старт наших в финале Кубка мира!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android