Ватерполистка Хамраева признана лучшим игроком матча 1/4 финала Кубка мира — 2026

Вратарь сборной России по водному поло Диана Хамраева была признана лучшим игроком матча 1/4 финала Кубка мира — 2026 между сборными России и Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 11:6 в пользу россиянок.

«Я просто делала свою работу. Мы все выложились на максимум. Очень долго готовились и сделали всё правильно, но это только первый шаг на турнире», — приводит слова Хамраевой «Матч ТВ».

За выход в финал сборная России поборется с ватерполистками из Испании. Полуфинальная встреча запланирована на 24 июля.

Финальный этап розыгрыша Кубка мира — 2026 проходит с 22 по 26 июля в австралийском Сиднее.

Сборная России принимает участие в турнире с национальной символикой. Международная федерация плавания (World Aquatics) официально допустила российских спортсменов до международных соревнований с использованием национальной символики (флага и гимна) 13 апреля 2026 года. До этого спортсменки выступали в нейтральном статусе.