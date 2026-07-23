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Виолетта Игнатьева выиграла золотую медаль в метании диска на ЧР-2026

Виолетта Игнатьева выиграла золотую медаль в метании диска на ЧР-2026
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Российская легкоатлетка Виолетта Игнатьева выиграла золотую медаль чемпионата России — 2026 в метании диска. Она завершила соревнования, показав в лучшей попытке результат 59,40 м.

Серебряным призёром стала Елена Панова, которая завершила соревнования с результатом 58,78 м. Бронзовую медаль завоевала Анастасия Мартынова (57,13 м).

Чемпионат России — 2026 по лёгкой атлетике проходит с 23 по 26 июля в Екатеринбурге.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России – 2026. Метание диска, женщины:

1. Виолетта Игнатьева — 59,40.
2. Елена Панова — 58,78.
3. Анастасия Мартынова — 57,13.
4. Наталья Карпова — 55,86.
5. Мария Огрицко — 54,47.

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