Виолетта Игнатьева выиграла золотую медаль в метании диска на ЧР-2026

Российская легкоатлетка Виолетта Игнатьева выиграла золотую медаль чемпионата России — 2026 в метании диска. Она завершила соревнования, показав в лучшей попытке результат 59,40 м.

Серебряным призёром стала Елена Панова, которая завершила соревнования с результатом 58,78 м. Бронзовую медаль завоевала Анастасия Мартынова (57,13 м).

Чемпионат России — 2026 по лёгкой атлетике проходит с 23 по 26 июля в Екатеринбурге.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России – 2026. Метание диска, женщины:

1. Виолетта Игнатьева — 59,40.

2. Елена Панова — 58,78.

3. Анастасия Мартынова — 57,13.

4. Наталья Карпова — 55,86.

5. Мария Огрицко — 54,47.