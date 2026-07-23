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На 95-м году жизни скончалась заслуженный тренер СССР Тамара Жалеева

На 95-м году жизни скончалась заслуженный тренер СССР Тамара Жалеева
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22 июля на 95-м году жизни скончалась заслуженный тренер СССР и РСФСР по спортивной гимнастике, почётный мастер спорта Тамара Жалеева, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России.

За время профессиональной карьеры Жалеева становилась чемпионкой мира в командном первенстве (1954), а также призёром мирового первенства и многократной чемпионкой СССР. После окончания спортивной карьеры она занялась тренерской работой — была старшим тренером сборной Москвы и воспитала большое количество олимпийских чемпионов, призёров Игр, чемпионатов мира и Европы.

Церемония прощания с Тамарой Жалеевой пройдёт 24 июля.

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