На 95-м году жизни скончалась заслуженный тренер СССР Тамара Жалеева

22 июля на 95-м году жизни скончалась заслуженный тренер СССР и РСФСР по спортивной гимнастике, почётный мастер спорта Тамара Жалеева, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России.

За время профессиональной карьеры Жалеева становилась чемпионкой мира в командном первенстве (1954), а также призёром мирового первенства и многократной чемпионкой СССР. После окончания спортивной карьеры она занялась тренерской работой — была старшим тренером сборной Москвы и воспитала большое количество олимпийских чемпионов, призёров Игр, чемпионатов мира и Европы.

Церемония прощания с Тамарой Жалеевой пройдёт 24 июля.