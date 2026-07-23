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Кирилл Пригода рассказал, как следил за ЧМ-2026 по футболу

Кирилл Пригода рассказал, как следил за ЧМ-2026 по футболу
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Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода рассказал о своих впечатлениях от прошедшего чемпионата мира — 2026 по футболу, признавшись, что ради просмотра матчей даже корректировал свой режим сна.

«Смотрел чемпионат мира, даже, признаюсь, немного сбил график, приходилось досыпать днем. Если окунуться в статистику, для меня это исторический чемпионат мира, потому что я посмотрел по-моему 90% матчей. Как-то так подстраивался, где-то моментами на телефоне смотрел, по телевизору, с семьёй и в машине. Было интересно, захватывающе, очень много уникальнейших развязок. Конечно, групповая стадия была слегка скучноватой, но это всегда было приятным дополнением к вечеру. Данный чемпионат мира запомнится многими событиями, в том числе отменой красной карточки и перерывом на попить. Но всё это пройденный путь, теперь ждём новых событий», — приводит слова Пригоды ТАСС.

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