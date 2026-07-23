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Кирилл Пригода рассказал, за каких футболистов болел на ЧМ-2026

Кирилл Пригода рассказал, за каких футболистов болел на ЧМ-2026
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Двукратный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода рассказал, за каких футболистов он больше всего болел на чемпионате мира — 2026.

«Как представитель старой школы, болел за всех возрастных — это Криштиану Роналду, Лионель Месси, Лука Модрич, Неймар, Хамес Родригес. Одни из последних матчей этих футболистов», — приводит слова Пригоды ТАСС.

Чемпионат мира — 2026 прошёл с 11 июня по 19 июля в городах США, Канады и Мексики. Чемпионский титул во второй раз в своей истории выиграла сборная Испании, которая в финале турнира одолела действующих обладателей кубка — Аргентину. Единственный гол в дополнительное время игры забил Ферран Торрес (1:0 д.вр.).

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