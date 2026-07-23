«Будем искать ключики». Дегтярёв — о возвращении россиян к международным стартам

Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв заявил, что продолжит работу по снятию ограничений для спортсменов и выступает против бойкотов международных соревнований.

«Решение МОК — основополагающее, от него будем отталкиваться. Многие федерации начали его имплементацию. На следующей неделе, не будем забегать вперёд, будет хорошая история. Ждите, товарищи.

Есть пограничные истории, там пытаемся давить методом угроз юридического характера. Будем искать ключики и в биатлоне, и в лёгкой атлетике, и в футболе. Цель — оставаться частью международного спортивного сообщества, не бойкотировать. Кроме ущерба и сломанных карьер, бойкоты ни к чему не приводят», – приводит слова Дегтярёва «РИА Новости Спорт».

В начале июля 2026 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям снять ограничения с российских спортсменов, а также снял отстранение ОКР.