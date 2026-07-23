Тимур Моргунов стал бронзовым призёром ЧР-2026 на первом после травмы старте

Легкоатлет Тимур Моргунов выиграл бронзовую медаль чемпионата России – 2026 в прыжках с шестом на первом после тяжёлой травмы старте. Спортсмен взял высоту 5,65 м, выполнив прыжок с укороченного разбега, и завершил на этом борьбу. В середине 2025 года Моргунов получил травму ноги перед командным чемпионатом России в Сочи, после чего был вынужден пропустить минувший сезон.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России – 2026. Прыжок с шестом, мужчины:
1. Дмитрий Качанов (Москва) — 5,70 м.
2. Михаил Шмыков (Иркутская область) — 5,65 м.
3. Тимур Моргунов (Московская область/Челябинская область) — 5,65 м.
Чемпионат России – 2026 по лёгкой атлетике проходит с 23 по 26 июля в Екатеринбурге.