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Светлана Аплачкина стала чемпионкой России — 2026 в беге на 5000 м

Светлана Аплачкина стала чемпионкой России — 2026 в беге на 5000 м
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Российская легкоатлетка Светлана Аплачкина, представляющая Воронежскую область, выиграла чемпионат России – 2026 в беге на 5000 м. Она преодолела дистанцию за 15 минут 43,75 секунды.

Второй финишировала Дарья Шабунина из Москвы с результатом 15.52,83. Тройку призёров замкнула Анна Минуллина (Челябинская область), показавшая время 15.53,91.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России – 2026. Бег, 5000 м, женщины:

1. Светлана Аплачкина (Воронежская область) — 15.43,75.

2, Дарья Шабунина (Москва) — 15.52,83.

3. Анна Минуллина (Челябинская область) — 15.53,91.

4. Мария Ермакова (Новосибирская область) — 16.01,27.

5. Наталья Колоскова (Приморский край) — 16.98,89.

6. Вероника Ганыш (Курская область) — 16.09,20.

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