Никитин показал лучший результат в беге на 5000 м на ЧР-2026, Шаров — 3-й

Легкоатлет Владимир Никитин выиграл золотую медаль в беге на 5000 м на чемпионате России – 2026, проходящем в Екатеринбурге. Он преодолел дистанцию за 13 минут 39,74 секунды.

Второй результат показал Евгений Рыбаков, представляющий Кемеровскую область, – он финишировал за 13 минут 51,17 секунды. Тройку лидеров замкнул Сергей Шаров (Нижегородская область) с результатом 13.51,52.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России – 2026. Бег, 5000 м, мужчины:

1. Владимир Никитин (Московская область/Пермский край) — 13.39,74.

2. Евгений Рыбаков (Кемеровская область) — 13.51,17.

3. Сергей Шаров (Нижегородская область) — 13.51,52.

4. Анатолий Рыбаков (Кемеровская область) — 13.51,95.

5. Евгений Волков (Москва) — 14.0,66.

6. Егор Лимонов (Санкт-Петербург) — 14.07,21.