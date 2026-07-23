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Юлия Караваева выиграла стометровку на чемпионате России — 2026

Юлия Караваева выиграла стометровку на чемпионате России — 2026
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Легкоатлетка Юлия Караваева, представляющая Москву, показала лучший результат в забеге на 100 м на чемпионате России – 2026. Спортсменка преодолела дистанцию за 11,27 секунды.

Второе место заняла Виктория Максимова из Нижегородской области, финишировавшая за 11,37 секунды. Бронзовым призёром стала петербурженка Дарья Осипова с результатом 11,48 секунды.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России – 2026. Бег, 100 м, женщины:

1. Юлия Караваева (Москва) — 11,27 секунды.

2. Виктория Максимова (Нижегородская область) — 11,37.

3. Дарья Осипова (Санкт-Петербург) — 11,48.

4. Анна Галицкая (Волгоградская область) — 11,50.

5. Алёна Михайлович (Санкт-Петербург) — 11,51.

6. Олеся Старчикова (Москва) — 11,52.

Чемпионат России – 2026 по лёгкой атлетике проходит с 23 по 26 июля в Екатеринбурге.

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