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Николай Грудковский в 18 лет стал чемпионом России — 2026 в беге на 100 м

Николай Грудковский в 18 лет стал чемпионом России — 2026 в беге на 100 м
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Легкоатлет Николай Грудковский, представляющий Санкт-Петербург, показал лучший результат в забеге на 100 м на чемпионате России – 2026. Спортсмен преодолел дистанцию за 10,16 секунды.

Второе место занял Алексей Завалий из Московской области, финишировавший за 10,31 секунды. Бронзовым призёром стал Андрей Сапожников (Московская область/Алтайский край) с результатом 10,33 секунды.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России – 2026. Бег, 100 м, мужчины:

1. Николай Грудковский (Санкт-Петербург) — 10,16 секунды.

2. Алексей Завалий (Московская область) — 10,31.

3. Андрей Сапожников (Московская область/Алтайский край) — 10,33.

4. Ярослав Ткалич (Москва) — 10,34.

5. Илья Сазонов (Москва) --10,36.

6. Александр Миронов (Калининградская область) — 10,41.

Чемпионат России – 2026 по лёгкой атлетике проходит с 23 по 26 июля в Екатеринбурге.

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