21-й этап «Тур де Франс» — 2026: во сколько начнётся, где смотреть веломногодневку

Сегодня, 26 июля, пройдёт заключительный, 21-й этап веломногодневки по дорогам Франции «Тур де Франс» — 2026. Этап начнётся в Туари, а закончится в Париже. Протяжённость его маршрута составит 133 км. В прямом эфире 21-й этап веломногодневки покажет Okko. Начало трансляции — в 17:25 мск.

«Тур де Франс» — 2026 включает 21 этап. На веломногодневку заявлено 23 команды и 184 гонщика из 27 стран. Программа «Тур де Франс» 2026 года включает восемь горных этапов, четыре холмистых, семь равнинных, а также индивидуальную и командную разделки. Всего они проедут 3321 км.

Действующим чемпионом «Тур де Франс» является словенец Тадей Погачар.

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