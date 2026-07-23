Дворкович допустил, что может покинуть пост главы ФИДЕ из-за санкций ЕС против него

Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович допустил, что четверг, 23 июля, является последним днём, когда он занимает свой пост, в связи с введением против него санкций со стороны Европейского союза. Об этом сообщил портал Chess.com со ссылкой на имеющееся в распоряжении сообщение Дворковича. Спустя несколько часов ЕС ввёл санкции против президента организации, но об официальной отставке Дворковича информации не появилось.

«Дорогие друзья, это может быть мой [последний] день на посту президента ФИДЕ, если ЕС сегодня введёт против меня санкции. Это было бы несправедливо, и я считаю, что это юридически необоснованно, но такова жизнь. Всё ещё надеюсь на лучшее, но всё необходимое для защиты ФИДЕ подготовлено заранее», — приводит слова Дворковича Chess.com.