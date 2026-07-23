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Евросоюз внёс в санкционный список Дегтярёва и Дворковича

Евросоюз внёс в санкционный список Дегтярёва и Дворковича
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Европейский союз внёс в новый 21-й пакет антироссийских санкций министра спорта России Михаила Дегтярёва, а также президента Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадия Дворковича. Данные опубликованы в официальном журнале ЕС. Помимо них, в числе попавших под санкции находится президент Федерации гимнастики России Олег Белозёров, бывший глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Всего в новом санкционном пакете Европейского союза, опчислятся 48 физических лиц.

Дегтярёв находится на посту министра спорта России с 2024 года.

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