Россиянка завоевала бронзу на первом с 2021-го для РФ первенстве мира по скалолазанию

Российская спортсменка Милана Мельниченко завоевала бронзовую медаль первенства мира по скалолазанию в дисциплине «лазание на скорость». Об этом сообщает Федерация скалолазания России на сайте.

Мельниченко уступила китаянке Синьи Хуан в полуфинале и отправилась в борьбу за бронзу, где противостояла ещё одной представительнице КНР Юмэй Бай. Мельниченко сразу захватила лидерство и до последних сантиметров его не только удерживала, а развивала – 6,54 против 7,12. Мельниченко стала бронзовым призером, открыв счет своим международным медалям!

В этой категории в решающем раунде принимала участие еще одна россиянка Евгения Лысенко, дошедшая до четвертьфинала.

В возрастной категории 15-16 лет Варвара Михеева завершила выступление на стадии 1/8 финала. Георгий Степанов в той же возрастной категории так же вылетел на стадии 1/8 финала.

Российские скалолазы впервые после 2021 года выступили на первенстве мира. На турнир поехало 16 спортсменов в нейтральном статусе.