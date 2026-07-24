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Олимпийский чемпион Белоглазов назначен старшим тренером сборной России по женской борьбе

Олимпийский чемпион Белоглазов назначен старшим тренером сборной России по женской борьбе
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Олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира Анатолий Белоглазов вошел в тренерский штаб сборной России по женской борьбе в качестве старшего тренера.

На этой должности он сменил олимпийского чемпиона 1980 года Сайпуллу Абсаидова, который покинул пост старшего тренера национальной команды в июне.

«Анатолий Белоглазов — это легенда, человек, имя которого навсегда вписано в историю нашего спорта. Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира в разных весовых категориях — за ним стоят сила, характер и огромный труд…

Надеюсь, что его мудрость, мощный характер и дух победителя усилят женскую сборную России, раскроют потенциал каждой спортсменки и выведут нашу команду на новый уровень», — заявил председатель наблюдательного совета Федерации спортивной борьбы России, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв.

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