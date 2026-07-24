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24 июля главные новости спорта, футбол, ЧМ-2026, трансферы, Лига Европы, ФИДЕ, шахматы

Отставка Дворковича после санкций, «Ривер Плейт» хочет забрать Барко. Главное к утру
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Европейский союз внёс в новый, 21-й пакет антироссийских санкций министра спорта России Михаила Дегтярёва, а также президента Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадия Дворковича — последний объявил о временной отставке, «Ривер Плейт» ведёт переговоры о возвращении полузащитника Барко из «Спартака», ЧМ-2018 в России вошёл в десятку лучших в истории. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Дворкович объявил о временной отставке с поста президента ФИДЕ после введения санкций.
  2. «Ривер Плейт» ведёт переговоры о возвращении Барко из «Спартака» — журналист Грова.
  3. ЧМ-2018 в России вошёл в десятку лучших в истории по версии The Athletic.
  4. Евросоюз внёс в санкционный список Дегтярёва и Дворковича.
  5. Глава «Ботафого» заявил, что сумма отступных на интересующего «Зенит» Данило — € 200 млн.
  6. «Ботафого» готов продать Данило только в «Зенит» — журналист Касагранде.
  7. Френки де Йонг рискует пропустить полгода из-за травмы — AS.
  8. «Ливерпуль» рассматривает подписание Винисиуса в качестве свободного агента — де Мон.
  9. Анчелотти отказался тренировать сборную Италии, он не намерен покидать Бразилию — Globo.
  10. Гильермо Очоа отказался войти в штаб нового главного тренера сборной Мексики Маркеса.
  11. Результаты матчей Лиги Европы УЕФА — 2026/2027 по футболу на 23 июля.
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