Отставка Дворковича после санкций, «Ривер Плейт» хочет забрать Барко. Главное к утру

Европейский союз внёс в новый, 21-й пакет антироссийских санкций министра спорта России Михаила Дегтярёва, а также президента Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадия Дворковича — последний объявил о временной отставке, «Ривер Плейт» ведёт переговоры о возвращении полузащитника Барко из «Спартака», ЧМ-2018 в России вошёл в десятку лучших в истории. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».