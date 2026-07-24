Трое россиян вышли в полуфиналы чемпионата мира по гребному слалому

Трое российских спортсменов вышли в полуфинальные стадии чемпионата мира — 2026 по гребному слалому, проходящему в Оклахома-Сити (США).

Алсу Миназова и Таисия Поспелова прошли в полуфинал каноэ-одиночек среди женщин. Миназова расположилась на 17-м месте, показав в квалификации время 98,37 секунды с нулём штрафов. Поспелова заняла 28-е место с результатом 101,44 секунды также без штрафов.

Среди мужчин лучшим из россиян оказался Дмитрий Храмцов, финишировавший на 26-м месте с результатом 90,74 секунды. Александр Харламцев занял 36-е место и не смог квалифицироваться в 1/2 финала.

Полуфинал и финал соревнований каноэ-одиночек пройдут в пятницу, 24 июля.