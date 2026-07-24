Михаил Мамиашвили отреагировал на попадание в санкционный список ЕС

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отреагировал на попадание в санкционный список Европейского союза.

«Это не первая попытка ввести против меня санкции. В прошлом году тоже хотели, но всё откладывалось. Конечно, появляются определённые ограничения, но они и так есть уже не первый год», — сказал Мамиашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

23 июля ЕС опубликовал новый пакет санкций, в который, помимо Мамиашвили, вошли министр спорта России Михаил Дегтярёв, президент Федерации гимнастики России Олег Белозёров, президент Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович и бывший глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.