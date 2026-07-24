Анатолий Карпов: Дворкович сделал много полезного для шахмат, санкции ЕС мне непонятны

12‑й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов заявил, что не понимает оснований, по которым президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович попал в санкционный список Европейского союза.

«Мне от начала и до конца непонятно решение Европейского союза ввести санкции против Аркадия Дворковича. Он хороший президент, много полезного сделал для мировых шахмат. Совершенно незаслуженно. Теперь его временная отставка скажется на работе ФИДЕ», — сказал Карпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

23 июля ЕС опубликовал новый пакет санкций, в который, помимо Дворковича, вошли министр спорта России Михаил Дегтярёв, президент Федерации гимнастики России Олег Белозёров, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и бывший глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.