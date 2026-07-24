Дворкович заявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах президента ФИДЕ

Президент Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович, временно приостановивший деятельность на своём посту из-за введения против него санкций Европейского союза, заявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах президента организации.
«К сожалению, в выборах президента ФИДЕ участвовать не буду, так как это создаст риски для организации», – приводит слова Дворковича ТАСС.
Дворкович занимает должность президента ФИДЕ с 2018 года.
23 июля ЕС опубликовал новый пакет санкций, в который, помимо Дворковича, вошли министр спорта России Михаил Дегтярёв, президент Федерации гимнастики России Олег Белозёров, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и бывший глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.