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Дворкович заявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах президента ФИДЕ

Дворкович заявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах президента ФИДЕ
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Президент Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович, временно приостановивший деятельность на своём посту из-за введения против него санкций Европейского союза, заявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах президента организации.

«К сожалению, в выборах президента ФИДЕ участвовать не буду, так как это создаст риски для организации», – приводит слова Дворковича ТАСС.

Дворкович занимает должность президента ФИДЕ с 2018 года.

23 июля ЕС опубликовал новый пакет санкций, в который, помимо Дворковича, вошли министр спорта России Михаил Дегтярёв, президент Федерации гимнастики России Олег Белозёров, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и бывший глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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