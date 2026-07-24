ФШР поддержит кандидатуру Кирсана Илюмжинова на выборах президента ФИДЕ

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что организация поддержит кандидатуру Кирсана Илюмжинова на предстоящих выборах президента Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Ранее действующий глава ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил о временной отставке и решении не участвовать в выборах из-за введения против него санкций Евросоюза.

«Других писателей у нас нет. Теперь Кирсан Николаевич будет бороздить просторы вселенной. Он был вторым представителем России на предстоящих выборах. Соответственно, один выбыл, второй пошёл», – цитирует Филатова ТАСС.

23 июля ЕС опубликовал новый пакет санкций, в который, помимо Дворковича, вошли министр спорта России Михаил Дегтярёв, президент Федерации гимнастики России Олег Белозёров, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и бывший глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.