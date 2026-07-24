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ФШР поддержит кандидатуру Кирсана Илюмжинова на выборах президента ФИДЕ

ФШР поддержит кандидатуру Кирсана Илюмжинова на выборах президента ФИДЕ
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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что организация поддержит кандидатуру Кирсана Илюмжинова на предстоящих выборах президента Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Ранее действующий глава ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил о временной отставке и решении не участвовать в выборах из-за введения против него санкций Евросоюза.

«Других писателей у нас нет. Теперь Кирсан Николаевич будет бороздить просторы вселенной. Он был вторым представителем России на предстоящих выборах. Соответственно, один выбыл, второй пошёл», – цитирует Филатова ТАСС.

23 июля ЕС опубликовал новый пакет санкций, в который, помимо Дворковича, вошли министр спорта России Михаил Дегтярёв, президент Федерации гимнастики России Олег Белозёров, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и бывший глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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