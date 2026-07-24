15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дворкович заявил, что точно не поддержит кандидатуру Илюмжинова на выборах президента ФИДЕ

Дворкович заявил, что точно не поддержит кандидатуру Илюмжинова на выборах президента ФИДЕ
Комментарии

Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, временно приостановивший деятельность на своём посту из-за введения против него санкций Европейского союза, заявил, что точно не будет поддерживать кандидатуру соотечественника Кирсана Илюмжинова на сентябрьских выборах главы организации.

«Я точно не поддержу на выборах президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова, так как не разделяю его позиции», — приводит слова Дворковича «РИА Новости Спорт».

Илюмжинов работал на посту главы ФИДЕ с 1995 по 2018 год.

До выборов официально исполнять обязанности Дворковича будет заместитель главы организации 15-й чемпион мира по шахматам индиец Вишванатан Ананд.

Материалы по теме
Дворкович объявил о временной отставке с поста президента ФИДЕ после введения санкций
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android