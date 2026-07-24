Дворкович заявил, что точно не поддержит кандидатуру Илюмжинова на выборах президента ФИДЕ

Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, временно приостановивший деятельность на своём посту из-за введения против него санкций Европейского союза, заявил, что точно не будет поддерживать кандидатуру соотечественника Кирсана Илюмжинова на сентябрьских выборах главы организации.

«Я точно не поддержу на выборах президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова, так как не разделяю его позиции», — приводит слова Дворковича «РИА Новости Спорт».

Илюмжинов работал на посту главы ФИДЕ с 1995 по 2018 год.

До выборов официально исполнять обязанности Дворковича будет заместитель главы организации 15-й чемпион мира по шахматам индиец Вишванатан Ананд.