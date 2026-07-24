Россиянки заняли весь пьедестал юниорского ЧЕ-2026 в заплыве на 5 км на открытой воде

Российские пловчихи, выступающие на юниорском чемпионате Европы – 2026 по плаванию на открытой воде, заняли весь пьедестал в заплыве на 5 км.

Победительницей в этой дисциплине стала Кира Гусева с результатом 1 час 0 минут 3,17 секунды. Второй финишировала Анастасия Синякова, показавшая время 1:00.5,5. Тройку призёров соревнований замкнула Нелли Петровская – её результат составил 1:00.11,9.

Также на этой дистанции в заплыве среди юношей 14-15 лет серебряную медаль выиграл Алан Носов (57.26,69).

С 31 июля по 16 августа в Париже пройдёт взрослый чемпионат Европы по водным видам спорта — 2026, где россияне с флагом и гимном выступят в соревнованиях по плаванию на открытой воде.