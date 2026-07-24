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Российская фехтовальщица Мартьянова вышла в 1/32 финала чемпионата мира — 2026

Российская фехтовальщица Мартьянова вышла в 1/32 финала чемпионата мира — 2026
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Российская фехтовальщица-рапиристка Марта Мартьянова в 1/32 финала чемпионата мира – 2026 сразится с представительницей Украины Кристиной Петровой.

Помимо Мартьяновой, ещё три российские рапиристки прошли в эту стадию соревнований. Соперницей Владиславы Пенюшкиной станет Михала Иллекова из Чехии. Айла Мамедова сразится с Мартой Якубовской из Польши, а Анна Соловьёва – с Сим Союнь из Южной Кореи.

Среди российских мужчин-саблистов в 1/32 финала чемпионата мира Павел Граудынь поборется за выход в следующую стадию турнира с Альпамисом Уракбаевым, Анатолий Костенко – с Сардором Абдукаримбековым (оба – Узбекистан), а соперником Камиля Ибрагимова станет Реми Гарригу (Франция).

В начале июня исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) снял ограничения с россиян. Фехтовальщики выступают на чемпионате мира в Гонконге с флагом и гимном страны.

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