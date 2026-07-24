Российские ватерполистки проиграли Испании в серии пенальти в полуфинале Кубка мира — 2026

Женская сборная России по водному поло не смогла выйти в финал Кубка мира – 2026. В полуфинале россиянки уступили команде Испании со счётом 13:15 по пенальти. Испанские ватерполистки являются действующими олимпийскими чемпионками.

Основное время матча Россия — Испания завершилось со счётом 10:10 (россиянки сравняли счёт за 21 секунду до окончания основного игрового времени). В серии пенальти испанки оказались сильнее (5:3).

В матче за бронзу российские спортсменки сразятся со сборной Австралии. Встреча запланирована на воскресенье, 26 июля.

Сборная России принимает участие в турнире с национальной символикой. Международная федерация плавания (World Aquatics) официально допустила российских спортсменов до международных соревнований с использованием национальной символики (флага и гимна) 13 апреля 2026 года.