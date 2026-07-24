Женская команда Санкт-Петербург-1 выиграла эстафету 4х100 м на ЧР-2026

Женская команда Санкт-Петербург-1 стала победителем эстафеты 4х100 м на чемпионате России – 2026 по лёгкой атлетике. Спортсменки преодолели дистанцию за 43,42 секунды.

На втором месте расположились представительницы Нижегородской области, показавшие результат 43,83 секунды. Тройку лидеров замкнули спортсменки из Челябинской области (44,57).

Лёгкая атлетика. Чемпионат России – 2026. Бег, эстафета 4х100 м, женщины:

1. Санкт-Петербург-1 — 43,42 секунды.

2. Нижегородская область — 43,83.

3. Челябинская область — 44,57.

4. Санкт-Петербург — 44,85.

5. Москва — 45,41.

6. Новосибирская область — 45,75.

Чемпионат России по лёгкой атлетике — 2026 проходит в Екатеринбурге с 23 по 26 июля.