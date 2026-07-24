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18-летний Кирилл Анисимов выиграл забег на 800 м на чемпионате России — 2026

18-летний Кирилл Анисимов выиграл забег на 800 м на чемпионате России — 2026
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18-летний легкоатлет Кирилл Анисимов из Санкт-Петербурга стал чемпионом России – 2026 в беге на 800 м. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 45,64 секунды.

Вторым финишировал Дмитрий Пасечник с результатом 1 минута 45,79 секунды. Тройку призёров замкнул Сергей Дубровский (1.46,09).

Лёгкая атлетика. Чемпионат России – 2026. Бег, 800 м, мужчины:

1. Кирилл Анисимов (Санкт-Петербург) — 1.45,64.

2. Дмитрий Пасечник (Иркутская область/Краснодарский край) — 1.45,79.

3. Сергей Дубровский (Московская область/Белгородская область) — 1.46,09.

4. Александр Коврижных (Свердловская область) — 1.46,46.

5. Семён Ионов (Свердловская область) — 1,46,71.

6. Николай Вербицкий (Московская область/Республика Бурятия) — 1.47,27.

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