18-летний Кирилл Анисимов выиграл забег на 800 м на чемпионате России — 2026

18-летний легкоатлет Кирилл Анисимов из Санкт-Петербурга стал чемпионом России – 2026 в беге на 800 м. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 минуту 45,64 секунды.
Вторым финишировал Дмитрий Пасечник с результатом 1 минута 45,79 секунды. Тройку призёров замкнул Сергей Дубровский (1.46,09).
Лёгкая атлетика. Чемпионат России – 2026. Бег, 800 м, мужчины:
1. Кирилл Анисимов (Санкт-Петербург) — 1.45,64.
2. Дмитрий Пасечник (Иркутская область/Краснодарский край) — 1.45,79.
3. Сергей Дубровский (Московская область/Белгородская область) — 1.46,09.
4. Александр Коврижных (Свердловская область) — 1.46,46.
5. Семён Ионов (Свердловская область) — 1,46,71.
6. Николай Вербицкий (Московская область/Республика Бурятия) — 1.47,27.