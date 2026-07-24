Вторая сборная Санкт-Петербурга с рекордом выиграла мужскую эстафету 4x100 м на ЧР-2026

Вторая сборная Санкт-Петербурга выиграла мужскую эстафету 4x100 м на чемпионате России – 2026, который проходит в Екатеринбурге с 23 по 26 июля. Команда установила новый рекорд турнира (39,47). Прежнее достижение 39, 55 тоже принадлежало Санкт-Петербургу.

Лёгкая атлетика. Бег. Эстафета 4x100 м. Мужчины. Финал:

Санкт-Петербург-2 – 39,47. Москва – 40,26. Ульяновская область – 40,70. Челябинская область – 40,98. Саратовская область – 41,37.

В начале июля 2026 года World Athletics решила оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Российские легкоатлеты не участвуют в международных стартах с 1 марта 2022 года. В июне министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв заявил, что российская сторона должна будет обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если совет World Athletics так и не примет решение о допуске атлетов к олимпийской квалификации.