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Вторая сборная Санкт-Петербурга с рекордом выиграла мужскую эстафету 4x100 м на ЧР-2026

Вторая сборная Санкт-Петербурга с рекордом выиграла мужскую эстафету 4x100 м на ЧР-2026
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Вторая сборная Санкт-Петербурга выиграла мужскую эстафету 4x100 м на чемпионате России – 2026, который проходит в Екатеринбурге с 23 по 26 июля. Команда установила новый рекорд турнира (39,47). Прежнее достижение 39, 55 тоже принадлежало Санкт-Петербургу.

Лёгкая атлетика. Бег. Эстафета 4x100 м. Мужчины. Финал:

  1. Санкт-Петербург-2 – 39,47.
  2. Москва – 40,26.
  3. Ульяновская область – 40,70.
  4. Челябинская область – 40,98.
  5. Саратовская область – 41,37.

В начале июля 2026 года World Athletics решила оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Российские легкоатлеты не участвуют в международных стартах с 1 марта 2022 года. В июне министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв заявил, что российская сторона должна будет обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если совет World Athletics так и не примет решение о допуске атлетов к олимпийской квалификации.

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