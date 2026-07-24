Екатерина Реньжина стала чемпионкой России — 2026 в беге на 800 м

Легкоатлетка Екатерина Реньжина из Тульской области выиграла чемпионат России – 2026 в беге на 800 м. Спортсменка показала время 2 минуты 1,53 секунды.

Обладательницей серебряной медали стала Анна Красильникова с результатом 2.01,92. Тройку призёров замкнула Анастасия Мадышева с результатом 2.02,4.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России – 2026. Бег, 800 м, женщины:

1. Екатерина Реньжина (Тульская область) — 2 минуты 1,53 секунды.

2. Анна Красильникова (Московская область) — 2.01,92.

3. Анастасия Мадышева (Московская область/Орловская область) — 2.02,4.

4. Яна Перепелица (Краснодарский край) — 2.02,46.

5. Варвара Зимина (Москва) — 2.02,76.

6. Яна Серебрякова (Челябинская область) — 2.03,04.