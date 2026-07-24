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Родион Севастьянов показал лучший результат в прыжках в длину на чемпионате России — 2026

Родион Севастьянов показал лучший результат в прыжках в длину на чемпионате России — 2026
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Легкоатлет Родион Севастьянов, представляющий Татарстан, стал чемпионом России — 2026 в прыжках в длину. Он показал результат 7,98 м.

Второе место занял Юрий Ожгибесов с результатом 7,86 м. Тройку лидеров замкнул Игорь Тимирязев — длина его прыжка составила 7,68 м.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2026. Прыжки в длину, мужчины:

1. Родион Севастьянов (Татарстан) — 7,98 м.

2. Юрий Ожгибесов (Воронежская область/Краснодарский край) — 7,86.

3. Игорь Тимирязев (Брянская область) — 7,68.

4. Артемий Коленченко (Москва) — 7,56.

5. Данил Чечела (Московская область/Красноярский край) — 7,50.

6. Егор Христов (Красноярский край) — 7,48.

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