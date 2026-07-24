Родион Севастьянов показал лучший результат в прыжках в длину на чемпионате России — 2026

Легкоатлет Родион Севастьянов, представляющий Татарстан, стал чемпионом России — 2026 в прыжках в длину. Он показал результат 7,98 м.
Второе место занял Юрий Ожгибесов с результатом 7,86 м. Тройку лидеров замкнул Игорь Тимирязев — длина его прыжка составила 7,68 м.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2026. Прыжки в длину, мужчины:
1. Родион Севастьянов (Татарстан) — 7,98 м.
2. Юрий Ожгибесов (Воронежская область/Краснодарский край) — 7,86.
3. Игорь Тимирязев (Брянская область) — 7,68.
4. Артемий Коленченко (Москва) — 7,56.
5. Данил Чечела (Московская область/Красноярский край) — 7,50.
6. Егор Христов (Красноярский край) — 7,48.