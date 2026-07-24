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Максим Якушев выиграл золотую медаль ЧР-2026 в беге на 3000 м с барьерами

Максим Якушев выиграл золотую медаль ЧР-2026 в беге на 3000 м с барьерами
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Российский бегун Максим Якушев выиграл золотую медаль чемпионата России — 2026 в беге на 3000 м с препятствиями (стипль-чез). Он преодолел дистанцию за 8.34.41.

Серебряным призёром стал Олег Сомов, который показал результат 8.36,34, замкнул тройку призёров в данном виде программы Константин Плохотников (8.37,13).

Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2026. Бег на 3000 м с барьерами (стипль-чез), мужчины:

1. Максим Якушев (Свердловская область) — 8.34.41.
2. Олег Сомов (Новосибирская область) — 8.36,34.
3. Константин Плохотников (Краснодарский край — Республика Хакасия) — 8.37,13.
4. Артём Король (Новосибирская область) — 8.38,61.
5. Эдуард Унгефук (Пермский край) — 8.47,22.

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