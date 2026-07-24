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Элла Кузнецова выиграла соревнования по метанию копья на ЧР-2026

Элла Кузнецова выиграла соревнования по метанию копья на ЧР-2026
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Российская копьеметательница Элла Кузнецова выиграла золотую медаль чемпионата России – 2026, показав результат 55,92 метра.

Серебряную медаль завоевала Валерия Бездольная, которая смогла метнуть копьё на 55,77 м, замкнула тройку призёров турнира Варвара Судоплатова с результатом 52,65 м.

Чемпионат России проходит с 23 по 26 августа в Екатеринбурге.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России – 2026. Метание копья, женщины:

1. Элла Кузнецова (Санкт-Петербург) — 55,92.
2. Валерия Бездольная (Краснодарский край) — 55,77.
3. Варвара Судоплатова (Московская область — Смоленская область) — 52,65.
4. Вера Маркарян — 52,10.
5. Мария Попичева (Краснодарский край) — 49,88.

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