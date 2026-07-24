Милана Садовская выиграла соревнования по прыжкам в длину на ЧР-2026

Российская легкоатлетка Милана Садовская выиграла золотую медаль в прыжках в длину на чемпионате России — 2026 в Екатеринбурге.

Садовская завершила соревнования, показав результат 6,46 м. Серебряным призёром чемпионата России стала Елена Соколова, которая показала такой же результат, но проиграла по дополнительным параметрам, прыгнув во второй своей лучшей попытке (6,41) хуже, чем второй результат Садовской (6,43). Бронзовым призёром стала Таисия Дмитриева (6,38).

Лёгкая атлетика. Чемпионат России – 2026. Прыжки в длину, женщины:

1. Милана Садовская (Свердловская область) — 6,46.

2. Елена Соколова (Москва) — 6,46.

3. Таисия Дмитриева (Санкт-Петербург) — 6,38.

4. Диана Русакова (Краснодарский край) — 6,28.

5. Рамиля Валитов (Республика Татарстан) — 6,27.