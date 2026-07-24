15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Екатерина Ивонина выиграла золотую медаль в беге на 3000 м с барьерами на ЧР-2026

Екатерина Ивонина выиграла золотую медаль в беге на 3000 м с барьерами на ЧР-2026
Комментарии

Российская легкоатлетка Екатерина Ивонина выиграла золотую медаль чемпионата России — 2026 в беге на 300 м с барьерами (стипль-чез). Ивонина завершила дистанцию, показав результат 9.27,40.

Серебряным призёром стала Анастасия Красильникова (10.03,36), замкнула тройку призёров в данном виде программы чемпионата России Анна Тропина с результатом 10.04,21.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2026. Бег на 3000 м с барьерами (стипль-чез), женщины:

1. Екатерина Ивонина (Московская область — Пермский край) — 9.27,40.
2. Анастасия Красильникова (Московская область) — 10.03,36.
3. Анна Тропина (Свердловская область) — 10.04,21.
4. Ксения Бокова (Республика Мордовия) — 10.30,98.
5. Елизавета Николаева (Псковская область) — 10.34,13.

Материалы по теме
Сенсация на ЧР-2026 по лёгкой атлетике. 18-летний юниор разорвал соперников на стометровке
Сенсация на ЧР-2026 по лёгкой атлетике. 18-летний юниор разорвал соперников на стометровке
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android