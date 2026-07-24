Екатерина Ивонина выиграла золотую медаль в беге на 3000 м с барьерами на ЧР-2026

Российская легкоатлетка Екатерина Ивонина выиграла золотую медаль чемпионата России — 2026 в беге на 300 м с барьерами (стипль-чез). Ивонина завершила дистанцию, показав результат 9.27,40.

Серебряным призёром стала Анастасия Красильникова (10.03,36), замкнула тройку призёров в данном виде программы чемпионата России Анна Тропина с результатом 10.04,21.

Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2026. Бег на 3000 м с барьерами (стипль-чез), женщины:

1. Екатерина Ивонина (Московская область — Пермский край) — 9.27,40.

2. Анастасия Красильникова (Московская область) — 10.03,36.

3. Анна Тропина (Свердловская область) — 10.04,21.

4. Ксения Бокова (Республика Мордовия) — 10.30,98.

5. Елизавета Николаева (Псковская область) — 10.34,13.