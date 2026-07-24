Рейхан Каграманова стала чемпионкой России — 2026 в ходьбе на 10 км

Российская легкоатлетка Рейхан Каграманова выиграла золотую медаль в ходьбе на 10 км на чемпионате России — 2026 в Екатеринбурге.
Каграманова завершила дистанцию за 44.33,69. Серебро завоевала Кристина Любушкина с результатом 44.51,23, замкнула тройку призёров Виктория Бикузина (45.14,58).
Лёгкая атлетика. Чемпионат России — 2026. Ходьба, 10 км, женщины:
1. Рейхан Каграманова (Республика Мордовия — Кемеровская область) — 44.33,69.
2. Кристина Любушкина (Челябинская область) — 44.51,23.
3. Виктория Бикузина (Удмуртская Республика) — 45.14,58.
4. Алёна Кожевникова (Республика Мордовия) — 45.33,63.
5. Екатерина Ярмульник (Челябинская область) — 46.42,48.