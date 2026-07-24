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Тадей Погачар выиграл 19-й этап веломногодневки «Тур де Франс» — 2026

Тадей Погачар выиграл 19-й этап веломногодневки «Тур де Франс» — 2026
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Словенский велогонщик, представляющий команду UAE Team Emirates — XRG, Тадей Погачар одержал победу на 19-м этапе «Тур де Франс» — 2026. Протяжённость этапа составила 127,9 км, словенец преодолел её за 3 часа 17 минут 57 секунд.

Вторым на финише стал француз Ленни Мартинес (Bahrain Victorious), который на финише отстал от Погачара на шесть секунд. Третье место на этапе занял эквадорец Ричард Карапас (EF Education – Easypost) с отставанием в девять секунд. Погачар продолжает лидировать в генеральной классификации соревнований.

Велоспорт. «Тур де Франс» — 2026. Генеральная классификация после 19 этапов:

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 67:53,00.
2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Alpecin – Premier Tech) +7,11.
3. Исаак Дель Торро (Мексика, UAE Team Emirates – XRG) – +9,42.
4. Поль Сейшас (Франция, Decathlon CMA CGM) +10,06.
5. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain Victorious) +13,00.

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